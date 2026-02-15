Göztepe ile Kayserispor puanları paylaştı
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Göztepe ile Zecorner Kayserispor arasında oynanan maç, golsüz berabere tamamladı.
MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR
21. dakikada Cherni sol kanatta buluştuğu meşin yuvarlağı, ceza sahası sol çaprazındaki Bokele'ye verdi. Bokele'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu 2 hamlede kontrol etti.
22. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Cardoso sol kanatta buluştuğu topu ceza sahasına girip altıpastaki Onugkha'ya aktardı. Onugkha'nın yakın mesafeden vuruşunda kalesi Lis, meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.
28. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Sağdan gelişen atakta Ogün Bayrak, ceza sahası önündeki Miroshi'ye pasını verdi. Miroshi'nin uzaktan şutunda kaleci Bilal Bayazıt, topu direğin üstünden kornere gönderdi.
47. dakikada Janderson'un taçtan gönderdiği topla altıpasta buluşan Godoi'nin kafa vuruşunda kaleci Bilal Bayazıt, meşin yuvarlığı güçlükle çeldi.
65. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Ceza sahası önünde topla buluşan Krastev'in savunma oyuncularını çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
77. dakikada Kayserispor gole yaklaştı. Soldan ceza sahasına Onugkha'nın şutunda kaleci Lis, soluna uzanarak meşin yuvarlağı çıkardı.
Karşılaşma golsüz berabere tamamlandı.
Stat: ISONEM Park Gürsel Aksel
Hakemler: Alper Akarsu, Ogün Kamacı, Mert Bulut
Göztepe: Lis, Ogün Bayrak (Dk. 75 Uğur Kaan Yıldız), Godoi, Heliton, Bokele, Cherni (Dk. 90 Taha Altıkardeş), Dennis (Dk. 75 Mohammed), Miroshi, Krastev, Janderson (Dk. 90 Arda Okan Kurtulan), Luiz (Dk. 55 Antunes)
Zecorner Kayserispor: Bilal Bayazıt, Brenet, Semih Güler, Denswil, Carole (Dk. 45 Katongo), Furkan Soyalp (Dk. 90 Talha Sarıarslan), Dorukhan Toköz, Benes (Dk. 55 Mendes), Ramazan Civelek (Dk. 67 Mehmet Eray Özbek), Cardoso (Dk. 67 Chalov), Onugkha
Sarı kartlar: Dk. 36 Lis, Dk. 74 Bokele (Göztepe), Dk. 85 Onurcan Piri (Yedek kulübesinde) (Zecorner Kayserispor)