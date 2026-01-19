Türkiye Gazetesi
Göztepe'de 2 futbolcu, Fenerbahçe maçında cezalı!
Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Çaykur Rizespor'u 3-1 mağlup eden Göztepe'de Malcom Bokele ve Heliton, cezalı duruma düştü.
Göztepe forması giyen Malcom Bokele ve Heliton, Süper Lig'deki Rizespor maçında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düştü.
ÖNERİLEN HABERLER
HABERLER
Zeynep Sönmez'in maçı ne zaman? Avustralya Açık Zeynep Dönmez 2. tur maçı tarihi
FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR
Ege temsilcisinin, Çaykur Rizespor'u ağırladığı müsabakada sarı kart gören Bokele ve Heliton, bir sonraki Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Göztepe, Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe deplasmanına gidecek.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR