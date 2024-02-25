G.Saray derbisi öncesi Beşiktaş, İstanbulspor'a konuk oluyor | Beşiktaş-İstanbulspor canlı anlatım
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde İstanbulspor'a konuk oluyor. Kritik maç öncesinde siyah-beyazlılarda 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Beşiktaş-İstanbulspor karşılaşmasında ilk düdük çaldı. Beşiktaş, Semih Kılıçsoy'un golüyle öne geçti. İşte Beşiktaş-İstanbulspor canlı anlatım...
Beşiktaş, gelecek hafta oynayacağı Galatasaray derbisi öncesinde bugün Trendyol Süper Lig'de son sıradaki İstanbulspor'a konuk oluyor. Derbiye kayıpsız çıkmak isteyen siyah-beyazlı kulüpte 8 futbolcu sarı kart ceza sınırında. Saat 19'da başlayacak karşılaşma öncesinde ilk 11'ler belli oldu.
8 İSİM DERBİDE OYNAYAMAYACAK
Fernando Santos'un ekibi sarı kart alarmında. Gelecek hafta oynanacak Galatasaray maçı öncesinde 8 futbolcu sınırda. Semih Kılıçsoy, Gedson, Necip, Masuaku, Amartey, Svensson, Bahtiyar ve Demir Ege, kart görmeleri halinde derbiyi kaçıracak.
Uzun süreli sakatlıkları bulunan Alex-Oxlade Chamberlain ve Tayfur Bingöl'ün yanı sıra Ante Rebic ile Tayyip Talha Sanuç kamp kadrosuna alınmadı.
SANTOS KAZANAN KADROYU BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Fernando Santos, ligde oynadıkları son maçın ilk 11'ini korudu.
Siyah-beyazlı takım, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakaya Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Al-Musrati, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
İstanbulspor ise Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan ilk 11'iyle sahaya çıktı.
Yedek kulübesinde Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Salih Uçan, Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Joseph Worrall, Rachid Ghezzal, Demir Ege Tıknaz, Bakhtiyor Zaynutdinov ve Jackson Muleka yer aldı.
Teknik direktör Santos, Süper Lig'in 26. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yendikleri müsabakanın ilk 11'ini bozmadı.
BEŞİKTAŞ-İSTANBULSPOR CANLI ANLATIM
1' İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
4' Ceza sahası içinde topla buluşan Cenk Tosun, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
GOL! Semih Kılıçsoy, Cenk Tosun'un asistiyle Beşiktaş'ı öne geçiren golü attı.
28' Al-Musrati rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
44' Jackson Laurentino rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
45' Cenk Tosun önemli bir pozisyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Cenk Tosun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi