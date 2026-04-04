Galatasaray'ın yedek kalecisi Günay Güvenç, Trabzonspor'a mağlup oldukları karşılaşmanın ardından maç içinde ve sonunda yaşananlara ilişkin konuştu. Uğurcan Çakır'a edilen hakaretleri kınadığını belirten Günay, "Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum." diye konuştu. Maçta yaşananlarla ilgili sözlerini sürdüren deneyimli kaleci, "Galatasaray camiası unutmaz! Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı." dedi.

"UĞURCAN'A YAPILANLARI KINIYORUM!"

Takım arkadaşı Uğurcan Çakır hakkında konuşan Günay Güvenç, "Bugünle ilgili birkaç konu var. 13 senedir Türkiye'deyim. Beni tanırsınız. Konuşmayı da fazla beceremem aslında. Klişeden kaçmayı seven bir insanım. Klişe konuşmak da bana yakışmıyor. Maçın birkaç gün öncesine gelmek istiyorum. Kalecimiz Uğurcan'a ve ailesine yapılanları, bu milli duyguları yoğun yaşadığımız bir haftada ve Uğurcan'ın performansı ortadayken ailesine karşı yapılanları kınıyorum. Futbolu futbol olarak görmek lazım. Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz ama birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok. Milli duygular yaşıyoruz, geliyoruz otelimiz önünde takımımıza küfürler. Trabzon polisi el koymaya çalışıyor ama onlar da bir yere kadar gidebiliyor. Uğurcan Çakır bizim için çok değerli insan. Ona yapılanları Türk futbolu adına kınıyorum!" açıklamasını yaptı.

Trabzonspor - Galatasaray maçı sonrası yaşanan gerginlik

"GALATASARAY CAMİASI UNUTMAZ"

Sözlerine devam eden Günay Güvenç "Galatasaray camiası unutmaz! Biz bunları unutmayacağız! Trabzonspor hak ederek kazandı ama böyle şeylerin bir daha olmamasını diliyorum. Takıma soyunma odasında söyledim. Bunun cevabını şampiyonluk kutlamasında vereceğiz! Bugün VAR'a gidilen pozisyonun da farkındayız. Bize bugün küfürler edildi. Kötü davranıldı. Biz bunun karşılığını şampiyon olarak vereceğiz. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak algılanmasın. Biz her maç sahada cevap vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"ANA AVRAT KÜFÜRLER..."

Karşılaşmanın ardından yaşanan kavga ile ilgili de konuşan Günay, "Maçtan sonra iki tane Trabzonspor gencinin çıkıp ben dahil olmak üzere futbolcularımıza ana avrat küfür etmesine izin veremiyorum, kaldıramıyorum ve bunun da önüne geçmek istiyorum. Hiçbir gerginlik yokken küfür ediyorlar ve bizim oyuncumuz kırmızı kart görüyor. Belki de dördüncü şampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir ama biz üst üste dördüncü kez şampiyon olacağız! Bunu da burada söylüyorum!" açıklamasını yaptı.

