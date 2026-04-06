Anadolu Ajansı
Hakan Çalhanoğlu sahne aldı, Inter fark attı: Maçta tam 7 gol
Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gol attığı maçta Roma'yı 5-2'lik skorla devirdi.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) oynanan maçta lider Inter, sahasında Roma'yı 5-2 yendi.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Ligin 31. hafta mücadelesinde Inter'e farklı galibiyeti getiren golleri 1 ve 52. dakikalarda Lautaro Martinez, 45+2. dakikada Hakan Çalhanoğlu, 55. dakikada Marcus Thuram ve 63. dakikada Nicolo Barella attı.
Başkent temsilcisinin golleri 40. dakikada Gianluca Mancini ve 70. dakikada Lorenzo Pellegrini'den geldi.
Inter'de Hakan Çalhanoğlu 67 dakika, Roma'da ise Zeki Çelik 90 dakika sahada kaldı.
Bu galibiyetin ardından lider Inter puanını 72'ye çıkarırken, Roma 54 puanda kaldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR