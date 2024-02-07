Halil Dervişoğlu Ndombele'yi çıldırttı taraftarlar sosyal medyayı yıktı: Yolun açık olsun deyip gönderin

Galatasaray-Bandırmaspor maçında oynadığı futbolla taraftarlara saç baş yolduran Halil Dervişoğlu sert bir dille eleştirilirken, oyuncunun 39 top kaybı teknik heyette şok etkisi oluşturdu. Ünlü spor yazarlarından Bülent Timurlenk 24 yaşındaki forveti topa tutarken, Osman Şenher'in 'son vuruşları sıfır' ifadeleri oldukça dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1.Lig takımlarından Bandırmaspor'u Davinson Sanchez, Halil Dervişoğlu, Tete ve Vinicius'un golleriyle 4-2 yenen Galatasaray'da bazı futbolcuların performansları sınıfta kaldı. Yeni transfer Vinicius henüz hazır gözükmezken, Halil Dervişoğlu'nun 40'a yakın top kaybı büyük tepki topladı. İşte 6 golün atıldığı karşılaşmanın yansımaları...

OSMAN ŞENHER: TETE ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU OLACAK

Okan hoca bütün futbolcularını görmek istedi. Forvette yeni transfer Vinicius ile Halil ne yapacaklar? İşin doğrusu hepimiz bunu merak ediyorduk. Ne yaptılar diye sorarsınız, Brezilyalı oyuncu iki antrenmanla bu maça çıktı. Dün gece gördüğüm kadarıyla çok çalışıp kendini geliştirmesi lazım.

HALİL DERVİŞOĞLU 'SIFIR'

Halil Dervişoğlu ise çok koşuyor, iyi niyetle çalışıyor, arkadaşlarına pas veriyor ama son vuruşlarda başarı oranı sıfır. Bandırmaspor karşısında en az dört gollük pozisyonu harcadı. Vinicius ise son vuruşlarda çok ağır ama buna rağmen yine de golünü atmayı başardı. Şu an için Galatasaray'a ilaç olamaz. Belki ilerleyen haftalarda arkadaşlarına alışınca golcü hüviyetini gösterir. Sol bekte Kazımcan'ın oynamasını çok istedik fakat sarı-kırmızılılarda forma giyen bir futbolcunun mutlaka belli bir kalitesi olması gerekir. Genç futbolcunun oyunu geriye gidiyor.

BARIŞ ALPER YILMAZ GALATASARAY'DAN AYRILIR

Berkan sol bekte fena değildi ama stoperde dünkü maçta çok aksadı. Rakip gol atarken, Berkan resmen seyretti. Barış Alper'in yıldızı her hafta parlayarak yükseliyor. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasında da sahada kaldığı sürece sağ bek, sağ açık ve forvet olmak üzere her mevkide oynadı. O müthiş temposunu ortaya koydu. Bu çocuk 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan sonra mutlaka büyük takımlardan astronomik transfer teklifi alarak Türkiye'den ayrılır.

TETE ÇOK BÜYÜK FUTBOLCU OLACAK

Tete de gayretliydi. Rakibi küçümsemeden oynadı. Ben bu çocuğun çok büyük futbolcu olduğuna inanıyorum. Oynama şansı buldukça daha da iyi olacak. Bandırma karşısında bir penaltı yaptırdı, penaltıdan bir gol attı. Vinicius'un attığı golde de müthiş bir al da at pası verdi. Sonuçta Okan Buruk genç futbolcular, yeni isimler gibi bir çok oyuncuyu seyretme şansı buldu. Galatasaray zaman zaman zorlansa da, dört gol atıp kupada tur atlayarak çeyrek finale yükseldi. Bandırmaspor'un başındaki teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nu da kutlarım. Takımına gerçekten Süper Lig kalitesinde futbol oynatıyor.

TAKIMLA İLİŞİĞİ KESİLSE...

Bülent Timurlenk (Sabah): Galatasaray'a 3. kez gelen Halil Dervişoğlu'nun yarın takımla ilişiği kesilse, Florya'ya duvarına o uykulu ve bezgin suratının fotoğrafını asıp, "Oyuna olan nefreti, formaya olan saygısızlığı yüzünden gönderilmiştir" yazılsa altyapıdakiler için ibretlik olur.



Oyun içerisinde Ndombele'nin verdiği pasta yanlış konuş atan Halil Dervişoğlu takım arkadaşını çıldırtırken, 24 yaşındaki futbolcu için sosyal medyada 'bir an önce yolun açık olsun deyip gönderin' tepkisi dikkatlerden kaçmadı.