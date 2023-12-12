Hasan Sarıçiçek, Süper Lig'deki tehlikeyi 20 Kasım'da böyle duyurmuştu

12 Aralık 2023 17:25 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 17:37

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrası skandal anlar yaşandı.

Ev sahibi ekibin başkanı Faruk Koca, hakem kararlarına sinirlenerek Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunmuştu.

HASAN SARIÇİÇEK 20 KASIM TEHLİKEYİ İŞARET ETMİŞTİ

Geçtiğimiz ay Süper Lig'de görev almış eski bir hakemle görüşen Türkiye Gazetesi yazarı Hasan Sarıçiçek, hakemlerin diken üstünde olduğunu söylemişti.

Hakemlerin zor durumda kaldığını köşesine taşıyan duayen yazarımız Sarıçiçek, "Hakemler öyle bir baskı altındalar ki böyle giderse yakında maç yönettirecek hakem bulamazlar.'' ifadelerine yer verdi.

İŞTE 20 KASIM'DAKİ O YAZI

Fındıkzade'deyiz... Karşımızda ismi bizde saklı çok popüler eski hakem hocası ve MHK eski Başkanı... Şurdan burdan derken sözü gündemin birinci maddesindeki hakem tartışmalarına getiriyoruz. Derin bir ''Ohhh!'' çekiyor, karşıki dağlar yıkılır türünden. Sonra; ''Off the record!'' diyor ve hakem dünyasının perde arkasını aralıyor, ''Sohbet bunlar!'' diyerek.

HAKEMLİK HİÇ BU KADAR DİBİ GÖRMEDİ!

''Maalesef Türk hakemliği son 5 yılda zirveden dibi gördü. İnanın hakemlik hiç bu kadar örselenmedi. Hakemlerin hepsi diken üstündeler!''

-Neden?

Kurt Hakem Hocası, acı acı tebessüm ediyor, ''Herkesin gördüğünü sanki siz bilmiyorsunuz? Hakemler öyle bir baskı altındalar ki böyle giderse yakında maç yönettirecek hakem bulamazlar.''

-Durum bu kadar vahim mi?

''Sizce değil mi? Kulüpler Birliği Başkanı ve Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, 5 Kasım 2023'te Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu toplantısında çıkıyor MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu hakkında, ''Karakteri zayıf, omurgasız. Mevkii için her şeyi yapabilecek biri. Bu yorum değil, bilgi'' diyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Halil Umut Meler'i ziyaret etti

İNGİLTERE'DE VAR MI BÖYLE BİR ŞEY?

MHK Başkanı da o kulüp başkanını dava ediyor, İngiltere'de, İspanya'da, Fransa'da hatta İtalya'da böyle bir şey yaşanıyor mu? UEFA ve FIFA'da var mı böyle bir örnek? Hayır! Niye bizde oluyor?

-Niye?

Yine dertli dertli derin bir ah çekiyor eski hakem hocası ve soruya soruyla cevap veriyor.

''Niye bu ülkede gazetelerde kalem oynatanlar, ekranlarda yorum yapanlar. Niye üç maymunu oynar, gerçeği konuşmaz da hep hakemi hedef gösterirler? Birileri ne zaman çıkıp doğruyu anlatacak?''



-Buyurun siz anlatın...

''Ben o hatayı bir kere Kemal Dinçer döneminde yaptım, 10 yıl TFF'nin kapısına yaklaştırmadılar, beni. İşin asıl sahipleri ve sorumluları dururken. Taşın altına elini koyması gerekenler tiyatro seyreder gibi olup bitenleri seyrederken ben niye kendimi ateşe atayım? Ayrıca benim derdim birilerini suçlamak değil ki...''

-O halde ne?

''Benim derdim hakem ve hakemlik. Temiz futbol, adil ve güzel oyun diyorsanız ki diyoruz, hepimizin derdi de bu olmalı. Herkes futbolun adaletine odaklanmalı. Günü kurtarmak uğruna hakemi ve hakem camiasını örselememeli. Tabii ortada art niyetli bir durum yoksa...''

MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu

-Hakem hata yapıyorsa futbol dünyası iyi ki hata yaptın mı diyecek!

''Elbette demeyecek ama bu ülkede hakem yalnız adam... Kulüp başkanları yükleniyor, futbolcu yükleniyor, teknik adamlar ve taraftar yükleniyor. Medya yükleniyor. Haliyle fokur fokur Cadı Kazanı gibi kaynıyor hakemlik camiası... Hakemler de şaşkın, acaba doğrusu ne kimse bilmiyor.''

-Yani?

''MHK Başkanı Ahmet İbanoğlu istifa etse bir dert, kalsa 'Mücadele ediyorum, görevimin başındayım' dese bir dert. Söyleyin böyle ortamda hakemin kafası rahat olur mu?''

-Hakemlerin kafası rahat değil mi?

''Keşke bu soruya 'evet' diyebilseydim ama ne gezer? İnanın hakemlerin çoğunun psikolojsi bozulmuş, özgüveni kaybolmuş. Hepsi diken üstünde. Linç edilmekten korkuyorlar. FIFA hakemleri, büyüklerin aleyhine hata yapmaktan çekiniyor, gençler ise maça ayakları titreyerek çıkıyorlar. Kırk yıldır futbolun içindeyim inanın dünyanın hiç bir yerinde hakemlik müessesesi bu kadar örselenmedi.

-Hataların sebebi bu mu?

Atamalar da var tabii.

-Yapay zekayla yapılmıyor mu atamalar?

Yapay zeka dediğin bir aldatmaca. Bilgisayara hangi veriyi yüklersen o hakemi istediğin maça atarsın. Gerçek bu kimse kimseyi kandırmasın.