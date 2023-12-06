Hatayspor Ziraat Türkiye Kupası'nda Düzcespor'u Armin Hodzic'in golleriyle eledi
Editör: Kemal Ilıkan / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur'unda TFF 2. Lig ekibi Düzcespor'la eşleşen Hatayspor, Armin Hodzic'in golleriyle 2-1 kazanarak adını 5. Tur'a yazdırdı.
Hatayspor, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme Turu'nda Düzcespor'u 2-1 mağlup ederek 5. tura yükseldi. Volkan Demirel'in takımı 3. turdaa Sarıyer'i elemişti.
GOLLER ARMİN HODİZC'TEN
Hatayspor ilk golü 22. dakikada buldu. Serbest vuruşta Görkem Sağlam'ın ortasında Armin Hodzic kale önünde topu ağlara gönderdi. 1-0
27. dakikada ceza sahası içinde Burak Bekaroğlu'nun müdahalesiyle Ramazan Zorlu yerde kalınca hakem penaltı kararı verdi. 29. dakikada Ramazan Zorlu'nun penaltıdan yaptığı panenka vuruşunda top filelerle buluştu: 1-1.
58. dakikada Rayane Aabid'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleciden seken topu Hodzic kale önünde ağlara gönderdi. 2-1
Hakemler: Davut Dakul Çelik, Oğuz Kağan Çalışır, Egemen Savran
Hatayspor: Bekaj, Recep Burak Yılmaz (Kerim Alıcı dk. 59), Burak Bekaroğlu, Maksimovic, Engin Can Aksoy, Aburjania (Dadashov dk. 59), Görkem Sağlam, Rayane Aabid (Ömer Faruk Beyaz dk. 83), Hodzic, Joelson Fernandes, Strandberg (İbrahim Demir dk. 71)
Yedekler: Demir Sarıcalı, Ali Yıldız, Cengiz Demir, Massanga-Matondo, Dele-Bashiru, Oğuzhan Matur
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Düzcespor: Metin Erol, Alişan Durmuş, Uğur Arslan Kuru, Şahin Şafakoğlu (Kağan Köroğlu dk. 73), Hamit Kulya, Hasan Küçcük, Mehmet Bektaş, Burak Başkaya, Oğuzhan Aydoğan (Yiğit Yılmaz dk. 83), İlter Ayyıldız (İlkay İşler dk. 68), Ramazan Zorlu (Sedat Cengiz dk. 83)
Yedekler: Taha Ayan, Bilal Gelen, İsmail Zehir
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Goller: Hodzic (dk. 22 ve dk. 58) (Hatayspor), Ramazan Zorlu (dk. 29) (Düzcespor)
Sarı kartlar: Recep Burak Yılmaz, Burak Bekaroğlu (Hatayspor), İlter Ayyıldız, Burak Başkaya, Hamit Kulya (Düzcespor)