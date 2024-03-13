Galatasaray, Leipzig'den Vincent Bayındır'ı transfer etti! Genç yıldız Okan Buruk'a göz kırptı

Son dönemlerde Almanya'dan genç yıldızlara yönelen Galatasaray, Leipzig'in 17 yaşındaki sağ beki Vincent Bayındır'ı renklerine bağladı. Genç yıldız sosyal medyadan yaptığı paylaşımla Alman ekibine veda etti.

Süper Lig lideri Galatasaray, yeni sezon planlamasını sürdürüyor.

Almanya'daki genç potansiyelleri kaçırmayan Sarı-kırmızılılar, Leipzig'in 17 yaşındaki sağ beki Vincent Bayındır'ı kadrosuna kattı.

Florya'da idmanlara çıkan Vincent'ın Okan Buruk tarafından yaz dönemindeki kampa götürüleceği belirtildi.

VINCENT BAYINDIR GALATASARAY'DA

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vincent Bayındır, "RB Leipzig'e veda etmek ve aynı zamanda teşekkür etmek istiyorum. Burada çok şey öğrendim ve kendimi geliştirdim. Öğrendiklerim için çok minnettarım. Hayatta her zaman karşılaşılan engeller vardır, ancak önemli olan bu engelleri aşmak ve sahip olunan her fırsatı değerlendirmektir. Galatasaray için oynayacağımı duyurmaktan son derece mutlu ve minnettarım." ifadelerini kullandı.