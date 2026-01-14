Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün 23 sayı, 11 asist kaydettiği maçta Houston Rockets, sahasında Chicago Bulls'u 119-113 mağlup etti.

NBA'de Alperen Şengün'lü Houston Rockets, konuk ettiği Chicago Bulls'u 119-113'lük skorla devirdi. Triple-double'a yakın performans gösteren milli oyuncu; 23 sayı, 11 asist, 7 ribaunt ve 1 blok ile oynadı.

Alperen Şengün

Rockets'ta Kevin Durant, 28 sayı, 10 ribaunt, Amen Thompson ise 23 sayıyla galibiyete katkı verdi. Bulls'ta ise Tre Jones'ın 34 sayısı mağlubiyeti engellemeye yetmedi.

THUNDER'DAN ÜST ÜSTE 4'ÜNCÜ GALİBİYET

Batı Konferansı'nda ilk iki sıradaki takımların karşılaşmasında lider ve son NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder, sahasında San Antonio Spurs'u 119-98 yendi.

Üst üste 4'üncü maçını kazanan Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander, 34 sayı kaydeti. Spurs'ta Stephon Castle 20 sayı, Victor Wembanyama ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

LEBRON JAMES'DEN 31 SAYI

Los Angeles Lakers, sahasında Atlanta Hawks'ı 141-116 yenerek üç maçlık mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Lakers'ta LeBron James, 31 sayı, 10 asist ve 9 ribaunt kaydederken Luka Doncic, 27 sayı, 12 asistlik performans sergiledi. Hawks'ta Nickeil Alexander-Walker, 26 sayı, CJ McCollum ise 25 sayı attı.

Haberle İlgili Daha Fazlası