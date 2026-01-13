Batı Konferansı'nda Los Angeles Clippers forması giyen yıldız guard James Harden, Charlotte Hornets karşısında alınan 117-109'luk galibiyette önemli rol oynarken, 'NBA tarihinin en skorerleri' listesinde bir ismi daha geride bırakmayı başardı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Los Angeles Clippers, konuk ettiği Charlotte Hornets karşısında 117-109'luk skorla galip geldi. Kawhi Leonard 35 sayı kaydederken, James Harden ise karşılaşmayı 32 sayı ve 10 asistle tamamladı.

36 yaşındaki ABD'li guard, efsane pivot Shaquille O'Neal'ı geçerek, 'NBA tarihinde normal sezonda en çok sayı atan oyuncular' listesinde 9'uncu sıraya yükseldi.

James Harden

NBA tarihinin (normal sezon) en çok sayı atan oyuncuları:

1- LeBron James 42 bin 601

2- Kareem Abdul-Jabbar 38 bin 387

3- Karl Malone 36 bin 928

4- Kobe Bryant 33 bin 643

5- Michael Jordan 32 bin 292

6- Dirk Nowitzki 31 bin 560

7- Kevin Durant 31 bin 458

8- Wilt Chamberlain 31 bin 419

9- James Harden 28 bin 614

10- Shaquille O'Neal 28 bin 596

NBA'DE GECENİN SONUÇLARI

Charlotte Hornets 109-117 Los Angeles Clippers

Utah Jazz 123–112 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 96–98 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 115–102 Toronto Raptors

New Orleans Nets 105–113 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 112–124 Sacramento Kings

