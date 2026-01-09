Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers'ı 131-122 mağlup eden Minnesota Timberwolves, üst üste 4'üncü galibiyetini aldı. Anthony Edwards, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından NBA'de 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim olmayı başardı.

NBA'de Minnesota Timberwolves, Target Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı 131-122 yendi.

Timberwolves adına Julius Randle, 28 sayı, 11 ribaunt, 8 asistle takımını sırtlarken; 25 sayı, 9 asist, 7 ribauntla oynayan 24 yaşındaki Anthony Edwards, LeBron James ve Kevin Durant'ın ardından 'NBA tarihinin 10 bin sayıya ulaşan en genç üçüncü isim' oldu.

Anthony Edwards

Cavaliers'ta Donovan Mitchell 30 sayı, 8 asist, Sam Merrill 22, Evan Mobley 19 sayı kaydetti.

Timberwolves, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) birimleri tarafından vurularak öldürülen 37 yaşındaki Renee Good için maç öncesinde saygı duruşunda bulundu.

JAZZ 5 MAÇ SONRA KAZANDI

Dallas Mavericks'i 116-114 mağlup eden Utah Jazz , 5 maçlık mağlubiyet serisine son verdi.

Jazz'da Lauri Markkanen 33 sayı, 7 ribaunt, Keyonte George 19 sayı, 7 asist, Brice Sensabaugh 14 sayı kaydetti. Mavericks'te Cooper Flagg 26 sayı, 10 ribaunt, 8 asist, Klay Thompson 23 sayı, Anthony Davis 21 sayı, 11 ribauntla maçı tamamladı.

Haberle İlgili Daha Fazlası