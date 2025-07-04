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İddialar kulübü harekete geçirdi! Yıldız futbolcudan 10 yıllık sözleşme

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İddialar kulübü harekete geçirdi! Yıldız futbolcudan 10 yıllık sözleşme
Athletic Bilbao, Barcelona, Arsenal, İspanya Milli Takımı, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

La Liga ekibi Athletic Bilbao, Nico Williams'ın sözleşmesini 2035 yılına kadar uzattığını ve serbest kalma maddesini artırdığını duyurdu.

İspanyol ekibi Athletic Bilbao, La Liga şampiyonu Barcelona'nın transfer iddialarını göz önünde bulundurarak, yıldız futbolcu Nico Williams'ın sözleşmesini 2035'e kadar uzattığını ve serbest kalma maddesini artırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sözleşmeyi 8 yıl uzatan ve serbest kalma maddesini yüzde 50 artıran anlaşmanın, 22 yaşındaki oyuncuya gelen "baş döndürücü teklifler" göz önüne alınarak yapıldığı belirtildi.

Williams, yaptığı açıklamada, "Karar verme aşamasında benim için en önemli şey kalbimi dinlemek oldu. Olmak istediğim yerdeyim, kulübümle birlikteyim. Burası benim evim" ifadelerini kullandı.

ADI BİRÇOK KULÜPLE ANILDI

Avrupa devlerinin dikkatini çeken Williams, basında Barcelona ve Arsenal ile anılmıştı.

Williams ayrıca İspanya Milli Takımı'nın da vazgeçilmezi haline gelmiş ve La Roja'nın İngiltere'yi yenerek Euro 2024 finalini kazandığı maçta maçın oyuncusu seçilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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