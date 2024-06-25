İngiltere ve Slovenya eşitliği bozamadı! İki takımda üst tura yükseldi

EURO 2024 C Grubu'nun son grup maçında İngiltere ve Slovenya karşılaştı. Türk hakem Halil Umut Meler'in yönettiği karşılaşma 0-0 eşitlikle sona erdi.

EURO 2024 C Grubu'nun son grup maçında İngiltere ve Slovenya 0-0 berabere kaldı.

Turnuvanın kadro kalitesiyle en dikkat çeken takımlarından olan İngiltere, çıktığı 3 maçta 2 gol attı ve 5 puanla lider olarak gruptan çıktı. Grubu üçüncü sırada tamamlayan Slovenya ise averajla en iyi üçüncüler arasına girerek gruptan çıktı.

TÜRK HAKEMLER GÖREV ALDI

İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev aldı. FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, müsabakada dördüncü hakem görevini üstlendi. Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem oldu.