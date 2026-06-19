SPOR SERVİSİ
Inter'de yeni sözleşme: Onun hikayesi diğerlerinden farklı
İtalya Serie A ekibi Inter, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.
Özetle DinleInter'de yeni sözleşme: Onun hikayesi diğerlerinde...
Kaydet
Spor az önce
Serie A'nın son şampiyonu Inter, Cristian Chivu'nun sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını duyurdu.
- Cristian Chivu'nun sözleşmesi 2028 yılına kadar uzatıldı.
- Inter, bu gelişmeyi sosyal medya hesaplarından paylaştı.
- İtalyan kulübü, Chivu'nun tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destanının olduğunu belirtti.
- Chivu'nun adı, kulübün renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlı olarak tanımlandı.
- 45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı yönetiminde Inter, İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonlukları yaşadı.
0:00 0:00
1x
Serie A'nın son şampiyonu, Cristian Chivu'nun kontratını 2028 yılına kadar uzattı. Inter, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.
İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Cristian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı; tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye, teknik direktörün tüm hayatına işlemiş olan Nerazzurri renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı" ifadeleri kullanıldı.
45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı yönetiminde Inter, İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Inter'den Hakan Safi'ye cevap: Açıklamaların herhangi bir sonuç doğuracağına inanmıyorum
Bizi Takip Edin
YORUMLAR