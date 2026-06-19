İtalya Serie A ekibi Inter, Rumen teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattığını açıkladı.

Serie A'nın son şampiyonu, Cristian Chivu'nun kontratını 2028 yılına kadar uzattı. Inter, söz konusu gelişmeyi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

Cristian Chivu

İtalyan kulübünden yapılan açıklamada, "Cristian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı; tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye, teknik direktörün tüm hayatına işlemiş olan Nerazzurri renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı" ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı yönetiminde Inter, İtalya Ligi ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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