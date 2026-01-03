Süper Lig'in ilk devresini 2'nci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kadroda yer bulamayan İrfan Can Eğribayat için sürpriz talip çıktı. Puan tablosunda 6'ncı sırada bulunan Samsunspor, 27 yaşındaki kaleci için resmi teklifini sarı-lacivertli takıma iletmiş durumda. Aynı zamanda Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım transfer dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde ve ligde toplamda 6 maça çıkan Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat'ın ismi Polonya ekiplerinden Legia Varşova ve Lech Poznan ile anılıyordu. Tecrübeli file bekçisinin geleceği belirsizken sürpriz bir gelişme yaşandı. UEFA Konferans Ligi'nin ilk etabını 12'nci sırada tamamlayan ve ligin ilk devresinde sıralamada 6'ncı olan Samsunspor, kalesini güçlendirmek için milli eldiven için Fenerbahçe'ye resmi teklif gönderdi.

İrfan Can Eğribayat'ın ismi diğer Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Başakşehir ve Kasımpaşa ile de anılıyor.

"BONSERVİSİNİ ALACAĞIM"

Gazeteci Erdem Açıkgöz ile yaptığı röportajda transfer dönemi ve Süper Kupa'da oynanacak Fenerbahçe yarı finali hakkındaki soruları cevaplayan Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'dan kiralanan Eyüp Aydın'ın bonservisi için sorulan soruya "Eyüp, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuzda yer alıyor. Samsunspor taraftarının tepkilerinden olumsuz etkilendi, morali bozuldu. Türkiye’ye döndüğümde Eyüp Aydın ile görüşeceğim. Eğer Samsunspor’da kalmak isterse, sezon sonunda Galatasaray’dan bonservisini alacağım" ifadelerinde bulundu.

Eyüp Aydın, sezon başında Samsunspor tarafından Galatasaray'dan kiralanmıştı

"MUSABA BUGÜN AÇIKLANABİLİR"

Anthony Musaba'nın Fenerbahçe transferi ile ilgili de açıklamalarda bulunan Yıldırım, " Fenerbahçe bugün Musaba’yı resmî olarak açıklayabilir. Musaba, bize karşı Fenerbahçe formasıyla sahaya çıkacak. Bu, onun için de duygusal bir maç olacak. Duygu ile mantık arasında gidip gelecektir ancak sonuçta profesyonel bir oyuncu; sahaya çıkıp görevini yapacaktır. Musaba’yı Samsunspor’a kazandıran benim, beni baba gibi sever. Kendisine yeni yıl mesajı attım ve şans diledim. Ancak yaptığı yanlışları da söyledim. Biz güzel bir şekilde ayrılmak isterdik. Fenerbahçe iki katı maaş teklif edince, transfer hayatının fırsatını değerlendirdi. Sadettin Saran ile de mesajlaştık; aramızda hiçbir olumsuzluk yok. Her iki taraf için de hayırlı olsun. Hem Fenerbahçe’ye hem de Musaba’ya teşekkür mesajı yayımlayacağız" sözlerini kullandı.

Fenerbahçe, Musaba'yı serbest kalma maddesiyle kadrosuna kattı

"HOLSE VE DRONGELEN İÇİN CİDDİ TEKLİFLER VAR"

Yüksel Yıldırım, Samsunspor'un transfer süreci ile ilgili sorulan soruyu "Holse ve Drongelen için yurt dışı başta olmak üzere çok ciddi teklifler geliyor. Ayrıca Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş’tan oyuncularla temaslarımız var. 15 kişilik bir transfer listemiz var görüşmelerimiz devam ediyor bitirmeye yakın olduğumuz oyuncular var. Samsunspor taraftarı merak etmesin çok daha güçlü bir kadro kuracağız" şeklinde cevapladı.

"YAPAY ZEKA 3-0 DEMİŞ"

Başkan Yıldırım, Süper Kupa yarı finalinde 6 Ocak Salı günü oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasıyla ilgili "Süper Kupa bizim için çok önemli ama ne yazık ki çok kötü bir zamana denk geldi. Afrika Kupası’nda olan oyuncularımız var, ilk 11’den ciddi sakatlıklarımız bulunuyor. Açık konuşmak gerekirse ideal kadromuzla sahada olmayacağız. Musaba’nın ayrılığı da bizi etkiledi. 31 Aralık’ta takımla bir araya geldik. Elimizden geleni yapacağız ama şartlar ortada. En kötü şartlarımızla Fenerbahçe’ye karşı oynayacağız. Fenerbahçe çok güçlü bir rakip. Yedek kadroları bile şampiyonluğa oynar. Keşke bu olumsuzluklar olmasaydı da herkes için güzel bir maç olsaydı. Yapay zekâya sormuşlar “3-0 Fenerbahçe kazanır” demiş… Ama sahaya çıkınca göreceğiz" kelimelerini sarf etti.

