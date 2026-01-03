İtalyan Serie A ekiplerinden Milan’ın forvet oyuncusu Christopher Nkunku, Fenerbahçe’nin transfer radarında bulunuyor. Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku’nun takımdaki geleceğiyle ilgili konuşurken transfer durumunu değerlendirdi.

Serie A’nın 18. haftasının açılışında AC Milan, deplasmanda Cagliari’yi Rafael Leao’nun golüyle 1-0'lık skorla mağlup etti. Mücadele öncesinde konuşan Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Fenerbahçe'nin yakından takip ettiği Christopher Nkunku’nun transfer durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Milan Sportif Direktörü Igli Tare, Nkunku’nun takımdaki geleceğiyle ilgili konuşurken transfer durumunu değerlendirdi

Milan’a sezon başında Chelsea’den transfer olan Fransız futbolcunun ara transfer döneminde Fenerbahçe’nin listesinde yer aldığı iddia edilmişti.

Tare, Nkunku’yla ve Fenerbahçe'yle ilgili gelen soruya şu cevabı verdi, “Transfer dönemindeyiz, çok fazla spekülasyon var. O hiçbir zaman şüphe konusu olmadı. Takıma adaptasyonunda sona yaklaştı ve son aylarda geliştiğini gördük. Son maçta attığı iki golün ona öz güven kazandıracağını umuyoruz. Bizim için önemli bir oyuncu olacağına inanıyoruz."

Bu sezon Milan’da 15 maçta süre alırken 3 gol ve 2 asist kaydetti. Milan, Nkunku’nun bonservisi için Chelsea’ye 37 milyon euro ödemişti.



