MHK açıkladı: İşte Süper Kupa maçlarının hakemleri...
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde 5 Ocak Pazartesi oynanacak Galatasaray - Trabzonspor ve 6 Ocak Salı günü yapılacak Fenerbahçe-Samsunspor maçlarının hakemleri belli oldu.
MHK, 5 Ocak ve 6 Ocak'ta oynanacak Turkcell Süper Kupa Yarı Final maçlarının hakemlerini açıkladı.
- Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasını Anıl Usta yönetecek.
- Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesinde Mehmet Emin Tuğral düdük çalacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), 5 Ocak Pazartesi ve 6 Ocak Salı günü oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 Yarı Final maçlarının hakemlerini açıkladı.
Gaziantep'in ev sahipliği yapacağı Galatasaray - Trabzonspor karşılaşmasında Cihan Aydın, Adana'daki Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesinde ise Ali Şansalan düdük çalacak.
