İsmail Dilber: Bu yapıda futbol beyaz atlı prensini bulamaz

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Başkanı İsmail Dilber, EURO 2024, TFF Genel Kurulu, Millî Takım ve Türkiye'deki teknik adamlarla ilgili yazarımız Hasan Sarıçiçek'e konuştu.

Kısa adı TÜFAD olan Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin 1997'den beri Başkanlığı'nı yürüten İsmail Dilber, EURO 2024, TFF Genel Kurulu, Millî Takım ve Türkiye'deki teknik adamlarla ilgili yazarımız Hasan Sarıçiçek'e dobra dobra açıklamalarda bulundu.

STATÜ ENGELLER ÇIKARIYOR

''Kimse kimseyi kandırmasın'' diyen on bin 750 üyeli TÜFAD'ın genel başkanı Dilber, ''Herkes futbolu kurtarmaya çalışıyor ama maalesef futbolumuz yıllardır Beyaz Atlı Prensi'ni arıyor da bir türlü buluşamıyor. Niye çünkü statü engeller çıkarıyor'' ifadesini kullandı.

NE GÜNEŞ, NE TERİM NE DE DENİZLİ

Bu sistemde sahadan gelen hiç kimse; ne Şenol Güneş ne Fatih Terim ne de Mustafa Denizli gibi uluslararası tecrübe, spor adamlığı gibi üst düzey vasıflara futbol adamları aday olmuyorlar. Niye? Statü bu mümtaz insanlara engel çıkaryor.

Nasıl mı?

Başkan adayı olabilmek için TFF Statü’nün 9. maddesinde sayılan üyelerden en az 5'nin ıslak imzalı teklifi gerekiyor.

Ayrıca, Genel Kurul'da delegelerin beşte birinin yazılı teklifini de Divan Kurulu’na sunmak zorundalar.

Başka türlü aday olmaları mümkün değil.

Söyleyin!

Bu ortamda değerli futbol adamlarından hangisi gider de 'Beni aday gösterin' der ki, demezler. Ben de demem! Demiyorlar da.

Oysa futbola hizmet edecek üstün vasıflı insanların istisnası olmalı.

Nitekim o imzayı alamadıkları için çoğu kişi aday olamıyor.

Bu çarpıklık, futbol yönetiminin önünde en büyük engel, düzenlenmesi gerekir.

PLAN, PROJE, PROGRAM YOK

''Ben de delegeyim, genel kurula gideceğim, oy kullanacağım ama 'Kime oy verirsem en doğru kararı vermiş olurum' diye baktığımda kime oy vereceğimi açıkça bilemiyorum.

Ortada iki başkan adayı mevcut ama ikisinin de ne projesini, ne planını ne de programını biliyorum. Oysa bu konular günler öncesinden genel kurul üyeleri bilgilendirmek suretiyle, tartışılarak olgunlaşmış haliyle kongreye gelmesi gerekirdi, seçime sayılı günler kalmasına rağmen kimse bir şey bilmiyorum. Neyi oylayacağız biz? Seçim böyle olmaz; ama oluyor.

PAYDAŞLAR DOĞRUYU ANLATMALI

Paydaşlar olarak biz gerçekleri doğruyu konuşmazsak herkesin şikayetçi olduğu sıkıntılar kim seçilirse seçilsin devam eder. Futbol adamları olarak doğruları hiç değilse kendi içimizde tartışmalıyız ki tartışmalar da küskünlükler bitsin. Herkesin ortak arzusu olan adalet yerini bulsun.''

EURO 2024 HANGİ YENİLİĞİ GETİRDİ?

Son yıllardaki en sönük Avrupa Şampiyonası bu; İspanya, Lamine Yamal, Arda Güler ve Luis De La Fuente dışında hiç bir yenilik göremedik. Hatta, Belçikalılar kendi takımlarını protesto ettiler. Fransa, Portekiz, Almanya futbol adına bir ışık vermediler, temposuz, heyecansız bir turnuva... Şampiyonlar Ligi'ndeki bir çok maç daha heyecanlıydı. Teknik ve taktik adına yeni diyebileceğim bir şey yok. Teknik adamların çoğu iflas etmiş durumda.

AY YILDIZ AŞKI AYAKTA TUTTU

Herkes Vincenzo Montella'ya övgüler diziyor, biz çeyrek final oynadık, diye. Hiç katılmıyorum, son 50 yılın en güçlü kadrosuna sahibiz. Bu çocuklara en azından yarı final oynamak yakışırdı. Hollanda maçını kaybettiysek, teknik adamın yanlışları yüzünden kaybettik, Millî Takımı, Almanya'da tutan Ay Yıldız aşkıydı. İlki cesur yürekli futbolcularımız ikincisi ise hiç bir millî takımın görmediği desteği A Millilerimize gösteren gurbetçilerimiz.