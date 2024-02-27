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    İsmail Kartal'dan itiraf: Soyunma odasında...

    Düzenleyen: / Kaynak: Milliyet
    - Güncelleme:
    İsmail Kartal&#039;dan itiraf: Soyunma odasında...
    İsmail Kartal, Haber

    Spor Haberleri  / Milliyet

    Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Ankaragücü'ne elenen Fenerbahçe'de tecrübeli teknik direktör İsmail Kartal "Oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız" açıklamasını yaptı.

    Türkiye Kupası'ndan Ankaragücü'ne 3-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

    TEPKİ GÖSTERMEDEN KAYBETTİK

    "Biz buraya iddialı gelmiştik. Oyunun başında Cengiz'le bulduğumuz pozisyonu gol yapabilseydik o moralle başka şeyler olabilirdi. Sonuçta biz bugün kaybettik. Bu sezon hiç olmayan bir şekilde tepki gösteremeden kaybettik. oyuncularımla konuştum, bundan ders çıkartacağız. Bundan önce berabere kaldığımız maçlarda futbol oynayan bir takımdık ama bugün bu olmadı. Tekrar bıraktığımız yerden devam edeceğiz. En iyi şekilde Hatayspor maçına hazırlanacağız."

    İsmail Kartal'dan itiraf: Soyunma odasında... - 1. Resim

    “Rakibimiz bugün bizden daha çok istekliydi, maçı kazanmayı bizden daha çok hak ettiler. Oyuncularımla içeride konuştuk, en başta ben ve oyuncularım bundan ders çıkarıp önümüze bakacağız.”

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Milliyet
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