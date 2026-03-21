İstanbul derbisinde kazanan çıkmadı
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasındaki Eminevim Ümraniyespor-Atko Grup Pendikspor mücadelesi 0-0 sona erdi.
Bu sonuçla Eminevim Ümraniyespor puanını 39'a, Atko Grup Pendikspor ise puanını 54'e yükseltti.
Sivasspor, Manisa'dan 3 puanla dönüyor
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sezgin Çınar, Kadir Akıllı
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Ali Turap Bülbül (Dk. 46 Oğuz Yıldırım), Yusuf Kocatürk, Glumac, Emre Kaplan, Serkan Göksu (Dk. 46 Bardhi), Djokanovic, Atalay Babacan (Dk. 85 Hoti), Benny, Barış Ekincier (Dk. 74 Kosoko), Batuhan Çelik
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Denic, Erdem Gökçe (Dk. 90 Ahmet Karademir), Soldo, Furkan Mehmet Doğan, Berkay Sülüngöz, Wilks, Bekir Karadeniz, Hakan Yeşil, Thuram, Adnan Uğur (Dk. 70 Hüseyin Maldar)
Sarı kartlar: Dk. 22 Ali Turap Bülbül, Dk. 37 Serkan Göksu, Dk. 48 Bardhi, Dk. 79 Glumac (Eminevim Ümraniyespor), Dk. 26 Thuram, Dk. 66 Adnan Uğur (Atko Grup Pendikspor)