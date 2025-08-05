İtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede
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Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Juventus, Atalanta ve Fiorentina’nın ardından Milan da Sofyan Amrabat’ı listesine aldı. Fenerbahçe 15 milyon avro bonservis isterken, yıldız oyuncunun 5 milyonluk maaş talebi transferin önündeki en büyük engel.
Juventus, Atalanta ve Fiorentina’nın ardından Milan da Sofyan Amrabat’a talip oldu. Massimmiliao Allegri’nin, 28 yaşındaki Faslı yıldızı özellikle istemesiyle kırmızı siyahlılar da Amrabat yarışına katıldı.
Fenerbahçe'nin, 15 milyon avro bonservis beklediği Amrabat da İtalya’ya gitmek istiyor, ancak 5 milyon avroluk yıllık ücreti problem oluyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker