İtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede

Juventus, Atalanta ve Fiorentina’nın ardından Milan da Sofyan Amrabat’a talip oldu. Massimmiliao Allegri’nin, 28 yaşındaki Faslı yıldızı özellikle istemesiyle kırmızı siyahlılar da Amrabat yarışına katıldı.

Fenerbahçe'nin, 15 milyon avro bonservis beklediği Amrabat da İtalya’ya gitmek istiyor, ancak 5 milyon avroluk yıllık ücreti problem oluyor.