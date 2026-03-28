Anadolu Ajansı
Japonya GP'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 3'üncü yarışı Japonya Grand Prix'sine, Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Kimi Antonelli pole pozisyonunda (ilk sıra) başlayacak.
Spor 51 dk önce
Formula 1 Japonya GP'si sıralama turlarında Mercedes pilotları, ilk 2 sırayı aldı.
- Kimi Antonelli, 1:28.778 derecesiyle pole pozisyonunu elde etti.
- George Russell, 0.298 saniye geride 2'nci sırada yer aldı.
- McLaren'dan Oscar Piastri, 0.354 saniye farkla 3'üncü oldu.
- Japonya Grand Prix'si 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden koşulacak.
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1'de Japonya GP'si sıralama turları gerçekleştirildi. Sezona iyi başlayan Mercedes pilotları, Japonya'daki yarışın startında ilk 2 sırada yer alacak.
Kimi Antonelli, sıralama turlarında elde ettiği 1:28.778 derecesiyle pole pozisyonuna olacak. Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell, sıralamada 2'nci olurken; 0.354 saniye farkla McLaren'den Oscar Piastri, 3'üncü sıradan yarışa başlayacak.
Japonya Grand Prix'si, 29 Mart Pazar günü TSİ 08.00'de 5 bin 807 metre uzunluğundaki Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden koşulacak.
