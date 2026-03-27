Formula 1'de sıradaki durak Suzuka: Japonya GP'si takvimi
Formula 1'de heyecan hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonun ilk 2 yarışını, Mercedes'in pilotları George Russell ve Kimi Antonelli kazanmıştı.
- Japonya GP'sinde en hızlı tur rekoru 2025 yılında Kimi Antonelli'ye ait (1:30.965).
Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1'de sezonun 3'üncü yarışı, Japonya'nın Suzuka şehrinde yapılacak. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
Yarışta sıralama turları 28 Mart Cumartesi TSİ 09.00'da, yarış da 29 Mart Pazar TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.
Japonya GP'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:
Pilotlar
1 - George Russell (Büyük Britanya): 51 puan
2 - Kimi Antonelli (İtalya): 47 puan
3 - Charles Leclerc (Monako): 34 puan
4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33 puan
5 - Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17 puan
Takımlar
1 - Mercedes: 98 puan
2 - Ferrari: 67 puan
3 - McLaren: 18 puan
4 - Haas F1 Team: 17 puan
5 - Red Bull: 12 puan
5 - Racing Bulls: 12 puan