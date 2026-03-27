Formula 1'de heyecan hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix'siyle devam edecek. Sezonun ilk 2 yarışını, Mercedes'in pilotları George Russell ve Kimi Antonelli kazanmıştı.

Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Formula 1'de sezonun 3'üncü yarışı, Japonya'nın Suzuka şehrinde yapılacak. Japonya Grand Prix'si, 5 bin 807 metre uzunluğundaki Uluslararası Suzuka Pisti'nde 53 tur üzerinden gerçekleştirilecek.

Yarışta sıralama turları 28 Mart Cumartesi TSİ 09.00'da, yarış da 29 Mart Pazar TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

İlk olarak 1987 yılında gerçekleştirilen Japonya GP'sinde en hızlı turu 2025 yılında 1:30.965 derecesiyle Kimi Antonelli yaptı.

Japonya GP'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - George Russell (Büyük Britanya): 51 puan

2 - Kimi Antonelli (İtalya): 47 puan

3 - Charles Leclerc (Monako): 34 puan

4 - Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 33 puan

5 - Oliver Bearman (Büyük Britanya): 17 puan

Takımlar

1 - Mercedes: 98 puan

2 - Ferrari: 67 puan

3 - McLaren: 18 puan

4 - Haas F1 Team: 17 puan

5 - Red Bull: 12 puan

5 - Racing Bulls: 12 puan

