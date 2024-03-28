Joao Pedro'dan transfer itirafı! 'Acı çektim'

Brezilya ekibi Gremio'da forma giyen Joao Pedro, Cagliari'den Fenerbahçe'ye transfer süreci hakkında konuştu. Pedro'nun bonservisi Fenerbahçe'de bulunuyor.

Fenerbahçe'nin İtalya ekibi Cagliari'den transfer ettiği Joao Pedro, Cagliari'den ayrılık sürecine dair uzun süre sonra ilk kez açıklamalarda bulundu.

AYRILDIKTAN SONRA ACI ÇEKTİM

Pedro transfer süreci üzerine açıklamasında; "Cagliari'den ayrıldıktan sonra acı çektim. Ayrılma kararı benim değildi ama kulüp karar vermek zorundaydı. Ben de farklı bir yerde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye gitmeyi tercih ettim." dedi.

SATIN ALMA MADDESİ BULUNUYOR

Bu sezon Gremio formasıyla 12 resmi maça çıkan 32 yaşındaki oyuncu, bu maçlarda 3 gol kaydetti.

Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon 500 bin Euro'luk satın alma maddesi bulunuyor.