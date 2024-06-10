Jose Mourinho'ya EURO 2024 tepkisi! Portekizli hocanın sözleri tartışma çıkardı

Okan Buruk, yeni sezon öncesi ilk ayrılığı duyurdu: Burada devam etmeyecek gibi

Okan Buruk, yeni sezon öncesi ilk ayrılığı duyurdu: Burada devam etmeyecek gibi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun EURO 2024 öncesi İtalya Milli Takımı ile ilgili yaptığı yorumlar tepki çekti.

Almanya'da düzenlenecek EURO 2024 öncesi Jose Mourinho'nun İtalya Milli Takımı ile ilgili yaptığı açıklama gündem oldu.

Son şampiyon İtalya'yı favori görmediğini dile getiren Portekizli hoca, "İtalya'nın bu jenerasyonda yeterli yeteneği yok, tekrar kazanacaklarını sanmıyorum." ifadelerini dile getirdi.

MOURINHO, İTALYANLARI KIZDIRDI

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Luciano Spalletti de Mourinho'ya "Special One'a hiçbir cevap vermiyorum. Değerlendirmelerimi kendim yapıyorum ve objektif hale getirdiğimi düşünüyorum." karşılığını verdi.

Takımına güvendiğini aktaran İtalyan hoca, "Kimsenin önünde bize zorluk çıkarmayan bir özgüvene sahip olmalıyız. Alçakgönüllü olmalı ve nereden başlayacağımızı, yaşadığımız zorlukları düşünmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

EURO 2024 B Grubu'nda yer alan İtalya; Hırvatistan, İspanya ve Arnavutluk ile karşılaşacak.