Fatih Tekke doğru söyledi: Sendeki kadro olsa ben de kilo alırdım

Kalite, istikrar ve tecrübe farkı!

İki taraf da üst düzey golcüsünden ve orta saha merkezindeki dinamosundan mahrumdu.

Galatasaray Osimhen ve Torreira’sız, Trabzonspor ise Onuachu ile Oulai’den yoksun maça başladı…

Ancak Galatasaray’ın, Okan Buruk’un 3,5 yıldır süregelen düzeni, istikrarı, Türkiye’nin üstündeki kadrosu, oyun ezberi, organizasyonu fark oluşturdu!

Osimhen yoksa İcardi var!

Leroy Sane gibi Alman Millî Takımı’nın yıldızı var!

Sağ bek gömleğini müthiş giyen ve hücumda da Galatasaray’ı +1 oynatan Roland Sallai var!

Güldüren sözler gerçeği özetledi

Fatih Tekke’nin, maçtan bir gün önce basın toplantısında Okan Buruk’a takıldığı ve herkesi güldüren sözde olduğu gibi!

“Bende bu kadro olsa bende kilo alırdım!”

Ama tabii ki bu kadronun hakkını vermek, yönetmek de ayrı bir meziyet!

İlk golde Sallai, ikincide İcardi, üçüncüde Sane alkış aldı.

Gollerden çok asistler çok klas ve zekice idi!

Sallai ilk golde Barış’a müthiş çıkardı, ikinci golde İcardi vuruşu yapabilecekken akıl dolu pası ile Eren Elmalı’ya attırdı, üçüncü golde ise Sane üç kişiyi ekarte edip iğne deliğinden topu geçirip Yunus’a skor yaptırdı…

İcardi de rakibe attığı fake ile golü attı ve tabelayı belirledi: 4-1.

Trabzon’un nefesi yetmedi

Eren de çalışmanın karşılığını aldı.

Trabzon’un ikinci yarı pozisyonlarında bir tane Olaigbe net fırsatı kaçırdı bir de Uğurcan iyi çıkardı.

Kısaca Trabzonspor’un aslında Galatasaray’ın kalitesine nefesi de, gücü de yetmedi!

Maçın adamı: Barış Alper

