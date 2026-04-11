Fenerbahçe'nin Kayserispor'u 4 golle yendiği karşılaşmada iki gol atan Anderson Talisca ve açılış golünü kaydeden N'Golo Kante, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Her geçen gün daha iyiye gittiğini, takım ve ligi daha iyi tanıdığını söyleyen Fransız orta saha, vatandaşı Guendouzi'yi de övgüde bulundu. Maçta duble yapan Talisca ise istatistikler için endişelenmediğini, takımın başarısı için mücadele ettiğini kaydetti.

"GOLÜM VE GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM"

Her geçen gün takımı ve ligi daha iyi tanıdığını söyleyen Kante, "Her geçen gün daha iyiye gitmek istiyorum. Aynı zamanda her geçen gün takım arkadaşlarımı, ligi daha iyi tanıyorum. Golüm için, galibiyet için mutluyum." diye konuştu.

"GUENDOUZİ KALİTESİ YÜKSEK BİR OYUNCU"

Matteo Guendouzi ile uyumu hakkında gelen soruyu cevaplayan Fransız yıldız, "Hocamız, bizlerden orta sahaların yapması gerekenleri istiyor. Bizler de yapmaya çalışıyoruz. Guendouzi kalitesi yüksek bir oyuncu. Onunla oynadığım için mutluyum. Diğer takım arkadaşlarım da öyle... Bu şekilde emin adımlarla yolumuza devam etmek istiyoruz." diye konuştu.

N'Golo Kante, Kayserispor maçında

"İSTATİSTİKLER İÇİN ENDİŞELENMEM"

İleri uçta oynamasına ilişkin konuşan Anderson Talisca, "Kendi adıma çok mutluyum. Yeni şeyler öğrendim bu sezonda. Ben hayatım boyunca 10 numara oynadım. Bu sezon daha çok 9 numaraydım. Bunu takım için, hedeflerimiz için yaptım. Elimden geleni gösterdim. 9 numara pozisyonunda da elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Goller atıyorum. Takımın performansından mutluyum. İyi oynadık. Hocamızın istediklerini yaptık. Topu tuttuk, hızlıca geri kazandık. Taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum. Ben hiçbir zaman istatistikler için endişelenmedim. Benim tek isteğim ailem ve takımımla mutlu olmak." dedi.

Brown-Talisca

BROWN İLE GOL SEVİNÇLERİ

Archie Brown ile yaptığı gol sevinçleri hakkında konuşan Talisca, "Archie çok iyi bir takım arkadaşı, çok iyi insan. Zaman zaman beraber dans ediyoruz soyunma odasında. Doğduğum yer olan Bahia'daki dansı beraber yaptık. Maçtan önce bana 'Sana pas vereyim, golü sen at, o dansı yapalım' dedi. Golden sonra o dansı yaptık" ifadelerini kullandı.

