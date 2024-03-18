Kavga bitti Josef de Souza konuştu! Fenerbahçeli taraftarlara gönderme yaptı: Yüzlerini görmek isterdim

Başakşehir'in Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlar olaylara dikkat çekerek geçen sezon oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçını hatırlattı.

Başakşehir'in orta saha oyuncusu Josef de Souza, Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki olaylarla ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

Beşiktaş'ta forma giydiği dönemde Ankaragücü ile oynanan karşılaşma sonrası sahaya giren bir taraftara fiziksel müdahalede bulunan Josef, ceza almıştı.

TFF'ye göndermede bulunan Brezilyalı oyuncu, dün akşamki olaylara kayıtsız kalmadı.

Olaylara karışan taraftarların en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyen Josef de Souza, "Türk futbolunun bugünkü gibi olaylarla sınırlı olmadığını biliyorum ama bunun önüne geçmek için TFF'nin sporcuları koruması ve olaylara karışan taraftar ve kulüpleri cezalandırması gerekiyor. En ağır şekilde cezalandırın" ifadelerini kullandı.

JOSEF DE SOUZA'DAN FENERBAHÇELİ TARAFTARLARA GÖNDERME

Kendisinin geçen sezon aldığı eleştirileri hatırlayan Josef de Souza daha sonra yaptığı bir başka paylaşımda, "Takım arkadaşlarımı ve hakemleri savunduğum için yargılandım, bugün Fenerbahçeli oyuncuların onurlandırılmasını isterdim. Çünkü onlar cesurdu. Taraftarların ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim. Futbol sahada kazanılır ve kaybedilir. Birçok Fenerbahçe taraftarı takım arkadaşlarımı savunduğum için cezalandırılmamı istedi, bugün onların yüzlerini görmek isterdim" görüşlerini dile getirdi.

Josef de Souza, 2022-2023 sezonunda oynanan Ankaragücü - Beşiktaş maçında sahaya giren bir taraftara müdahale edince kırmızı kart görmüştü.

PFDK'ye bildirilen Josef, 1 maç men cezası almıştı.