Kerem Aktürkoğlu'nun gece yarısı paylaştığı şarkı şaşırttı! Taraftarlar sosyal medyaya akın etti
Spor Haberleri
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı şarkıyla gündem oldu. Milli futbolcu ayrılacağı öne sürülmüştü.
Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024 sonrası tatilini Bodrum'da sürdürüyor.
Takımdan ayrılacağı öne sürülen AKtürkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarların dikkatini çekti.
Barış Manço'dan Dönence adlı şarkıyı Instagram hikayesinde paylaşan Türk yıldızın duygusal bir dönemden geçtiği öne sürüldü.
Real Sociedad'ın transfer listesinde olan 25 yaşındaki oyuncunun son durumuna tatil sonrası karar vermesi bekleniyor.
DÖNENCE ŞARKI SÖZÜ
Gün çoktan döndü buralarda
Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum
Görüyorum
Duyuyorum
Bir gün gelecek dönence
Biliyorum
Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Görüyorum
Dönence
Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor
Biliyorum
Dönence
Çatlamış dudağımda ne bir ses, ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Dönence
Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor
Görüyorum
Dönence
Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız
Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor
Duyuyorum
Dönence
Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor
Duyuyorum
Biliyorum
Görüyorum
Dönence
Dönence
Gün dönende dönence
Bir gün gelecek dönence
Biliyorum