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Haberler > Spor > Kerem Aktürkoğlu'nun gece yarısı paylaştığı şarkı şaşırttı! Taraftarlar sosyal medyaya akın etti

Kerem Aktürkoğlu'nun gece yarısı paylaştığı şarkı şaşırttı! Taraftarlar sosyal medyaya akın etti

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Kerem Aktürkoğlu&#039;nun gece yarısı paylaştığı şarkı şaşırttı! Taraftarlar sosyal medyaya akın etti

Spor Haberleri

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Kerem Aktürkoğlu, sosyal medyadan paylaştığı şarkıyla gündem oldu. Milli futbolcu ayrılacağı öne sürülmüştü.

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, EURO 2024 sonrası tatilini Bodrum'da sürdürüyor.

Takımdan ayrılacağı öne sürülen AKtürkoğlu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım taraftarların dikkatini çekti.

Barış Manço'dan Dönence adlı şarkıyı Instagram hikayesinde paylaşan Türk yıldızın duygusal bir dönemden geçtiği öne sürüldü.

Real Sociedad'ın transfer listesinde olan 25 yaşındaki oyuncunun son durumuna tatil sonrası karar vermesi bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu'nun gece yarısı paylaştığı şarkı şaşırttı! Taraftarlar sosyal medyaya akın etti - 1. Resim

DÖNENCE ŞARKI SÖZÜ

Gün çoktan döndü buralarda

Ve ben simsiyah gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum

Görüyorum

Duyuyorum

Bir gün gelecek dönence

Biliyorum

Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor

Görüyorum

Dönence

Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor

Biliyorum

Dönence

Çatlamış dudağımda ne bir ses, ne bir nefes
Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor

Dönence

Simsiyah gecenin koynundayım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde güneşler doğuyor

Görüyorum

Dönence

Kupkuru bir ağacın dalıyım yapayalnız

Uzaklarda bir yerlerde bir şeyler kök salıyor

Duyuyorum

Dönence

Çatlamış dudağımda ne bir ses ne bir nefes

Uzaklarda bir yerlerde türküler söyleniyor

Duyuyorum

Biliyorum

Görüyorum

Dönence

Dönence

Gün dönende dönence

Bir gün gelecek dönence

Biliyorum

Düzenleyen:  - Spor
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