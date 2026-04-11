Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Minnesota Timberwolves, deplasmanda Houston Rockets'ı 136-132 yenerek, rakibinin 8 maçlık galibiyet serisine son verdi. Amen Thompson kariyer rekoru kırarken; 37 yaşındaki ABD'li yıldız Kevin Durant, "bir sezonda 2 bin sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu" oldu.

Rockets'ta Amen Thompson; 41 sayı, 9 ribaunt ve 7 asistle kariyer rekoru kırdı. Kevin Durant 33 sayı, 7 ribaunt ve 7 asist, milli basketbolcu Alperen Şengün ise 22 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla oynadı.

37 yaşındaki Durant, bu sezon toplam 2 bin 26 sayıya ulaşarak, "bir sezonda 2 bin sayı barajını geçen en yaşlı oyuncu" oldu. Rekor, 1999-2000 sezonunda 36 yaşındayken bu istatistiğe ulaşan Karl Malone'a aitti.

Timberwolves'ta kenardan gelen Terrence Shannon Jr 23, Anthony Edwards 22 sayıyla takıma liderlik etti.

LEBRON JAMES, 12 BİN ASİSTE ULAŞTI

Los Angeles Lakers, sahasında Phoenix Suns'ı 101-73 mağlup ederek, play-off ilk turunda saha avantajını garantiledi.

Lakers'ta LeBron James 28 sayı, 12 asist, 6 ribaunt, Luke Kennard 19 sayılık performans sergiledi.

Kariyerinin 12 bininci asistini yapan James, "NBA tarihinde bu istatistiğe ulaşan dördüncü oyuncu" oldu. Suns'ta Dillon Brooks 12, Royce O'Neale 11 sayıyla oynadı.

