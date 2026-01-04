Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Kristoffer Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya’daki kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.

Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

32 NUMARA

Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor transferi açıkladı: Sander Svendsen yeşil-beyazlılarda

Haberle İlgili Daha Fazlası