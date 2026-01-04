Türkiye Gazetesi
Konyaspor transferi açıkladı: Sander Svendsen yeşil-beyazlılarda
Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Norveçli orta saha oyuncusu Sander Kristoffer Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayarak kadrosunu güçlendirdi.
Spor 1 gün önce
Orta saha oyuncusu Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı; tecrübeli oyuncu 32 numaralı formayı giyecek.
- Orta saha oyuncusu Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
- Molde altyapısından yetişen Svendsen; Hambarby, Odese BK, Bran, Odd ve Viking takımlarında forma giydi.
- İmza töreni, Antalya'daki kamp otelinde Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın katılımıyla gerçekleşti.
- Svendsen, orta saha ve on numara mevkisinde görev alacak ve 32 numaralı formayı giyecek.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya’daki kamp yapılan otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı katıldı.
Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.
32 NUMARA
Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.
