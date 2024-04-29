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Konyaspor'un yeni teknik direktörü açıklandı! İlk maçını Fenerbahçe'ye karşı oynayacak

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Konyaspor&#039;un yeni teknik direktörü açıklandı! İlk maçını Fenerbahçe&#039;ye karşı oynayacak

Spor Haberleri

Küme düşme tehlikesi yaşayan Konyaspor, Fenerbahçe ile oynayacağı maç öncesi teknik direktör değişikliğine gitti.

Süper Lig'in 35. haftasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak olan Konyaspor, teknik direktör Fahrudin Ömerovic ile yollarını ayırdı.

Kalan 4 haftada takımın başına Ali Çamdalı'yı getiren Yeşil-beyazlılar, Ali Turan ve Skubic'i de yardımcı antrenör olarak görevlendirdi.

KONTV'de yayınlanan Spor Gündemi programına konuşan Konyaspor 2. Başkanı Adem Bulut, "Takım yarın antrenmana başlayacak, Bugünkü geldiğimiz noktada yeni hocamıza karar verdik. Sportif direktörümüz olan Ali Çamdalı hocamız ile son 4 maçta bu noktada devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

KONYASPOR'DAN ALİ ÇAMDALI AÇIKLAMASI

"Yönetim Kurulumuzun oy birliğiyle aldığı karara göre; Sportif Direktörümüz Ali Çamdalı, Teknik Direktörümüz oldu.

Ali Çamdalı’ya yeni görevinde başarılar diler, camiamıza hayırlı olmasını temenni ederiz."

 

Düzenleyen:  - Spor
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