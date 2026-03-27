Vedat Muriqi'nin formasını giydiği Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında geriden gelerek Slovakya'yı 4-3 mağlup etti ve finalde Türkiye'nin rakibi oldu.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı final maçında Kosova ile Slovakya karşı karşıya geldi.

Slovakya'daki Ulusal Futbol Stadyumu'nda oynanan müsabakada iki kez geriye düşen Kosova, geri dönüşe imza atarak sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrıldı ve adını play-off finaline yazdırdı.

BİZİM ÇOCUKLAR'A RAKİP OLDULAR

Vedat Muriqi'nin kaptanlık yaptığı Kosova, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde A Milli Futbol Takımı'nın rakibi oldu.

Kosova'ya turu getiren golleri 21. dakikada Veldin Hodza, 47. dakikada Fisnik Asllani ve 60. dakikada Florent Muslija ve 72. dakikada Kreshnik Hajrizi kaydetti. Slovakya'nın golleri ise 6. dakikada Martin Valjent, 45. dakikada Lukas Haraslin ve 90+4. dakikada Strelec'ten geldi.

Kosova Milli Takımı

KOSOVA, MİLLİLERİ AĞIRLAYACAK

Kosova, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde, 31 Mart Çarşamba günü A Milli Takım'ı konuk edecek.

KOSOVA'NIN ADAY KADROSU

Kaleci: Arijanet Muric, Visar Bekaj, Amir Saipi

Defans: Florent Hadergjonaj, Fidan Aliti, Ilir Krasniqi, Kreshnik Hajrizi, Mergim Vojvoda, Dion Gallapeni, Albian Hajdari

Orta saha: Lumbardh Dellova, Elvis Rexhbecaj, Milot Rashica, Florent Muslija, Valon Berisha, Ermal Krasniqi, Veldin Hodza, Lindon Emerllahu

Forvet: Albion Rrahmani, Edon Zhegrova, Fisnik Asllani, Vedat Muriqi, Baton Zabergja

