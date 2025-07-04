Kulübü resmen açıkladı! Yıldız futbolcu İsrail saldırısında hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda yaralanan Filistinli eski mili futbolcu Muhammed Fadl el-Li hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Geçen hafta bölgeye düzenlenen saldırılarda yaralanan Filistin Megazi Hizmetler Kulübünden eski milli takım oyuncusu Muhammed Fadl el-Li hayatını kaybetti.

KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Li'nin İsrail ordusunun geçen hafta Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Megazi Kampı'nda yer alan ailesinin evine düzenlediği saldırıda yaralandığı kaydedildi.

Kulübün kahramanı ve yıldızı olarak nitelendirilen Filistinli kaptanın aldığı ağır yara sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

FUTBOLA AKTİF DEVAM EDİYORDU

Megazi Hizmetler Kulübünde futbol hayatına devam eden Li, daha önce milli takımın formasını da giymişti.

Filistin Futbol Federasyonu, Gazze'de birçok kulüpte oynayan Filistinli futbolcu Mustafa Ebu Amira'nın da önceki gün İsrail saldırısında hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

BİRÇOK İSİM HAYATINI KAYBETTİ

Federasyon, 29 Haziran'daki raporunda İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'nde başlattığı soykırımdan bu yana Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da çeşitli spor dallarında oyuncu veya idareci 785 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.