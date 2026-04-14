Trendyol 1. Lig'de Erokspor mağlubiyetinin ardından bir alt lige düşmesi kesinleşen Sakaryaspor'da Dalcı ile yolların ayrıldığı açıklandı.

"KARŞILIKLI ANLAŞARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Kulübün açıklamasında "Teknik direktörümüz Mustafa Dalcı ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Bugüne kadar verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." denildi.

Sakaryaspor, Dalcı yönetimindeki 9 müsabakada, 2 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

