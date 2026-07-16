Premier Lig'de 2025-2026 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamlanan Liverpool, 25 yaşındaki Macar futbolcu Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma vardı.

Premier Lig'de 60 puanla 5'inci sırada tamamlayan Liverpool'un, kontratı 2028 yılına kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatacağı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool Kulübü ve güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Macar yıldız, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.

Dominik Szoboszlai, geçtiğimiz sezon 53 maçta 13 gol ve 12 asistle oynadı.

LIVERPOOL PERFORMANSI

Liverpool'da 2023 yılından bu yana forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik skor katkısı sağladı.

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