Türkiye Gazetesi
Liverpool'da Dominik Szoboszlai gelişmesi: Yeni sözleşme kararı
Premier Lig'de 2025-2026 sezonunu hayal kırıklığıyla tamamlanan Liverpool, 25 yaşındaki Macar futbolcu Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma vardı.
Özetle DinleLiverpool'da Dominik Szoboszlai gelişmesi: Yeni sö...
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Spor az önce
Liverpool, kontratı 2028'e kadar süren Dominik Szoboszlai ile yeni sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya vardı.
- Dominik Szoboszlai'nin güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösteriliyor.
- Macar yıldızın Liverpool ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool ve Szoboszlai sözleşme uzatma konusunda anlaştı.
- Liverpool'da 2023 yılından bu yana forma giyen Szoboszlai, Premier Lig ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik skor katkısı sağladı.
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Premier Lig'de 60 puanla 5'inci sırada tamamlayan Liverpool'un, kontratı 2028 yılına kadar devam eden Dominik Szoboszlai ile sözleşme uzatacağı belirtildi.
İngiliz basınında yer alan habere göre; Liverpool Kulübü ve güncel piyasa değeri 100 milyon euro olarak gösterilen Macar yıldız, yeni sözleşme konusunda anlaşma sağladı.
LIVERPOOL PERFORMANSI
Liverpool'da 2023 yılından bu yana forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, İngiliz ekibinde 147 maçta sahaya çıktı ve 28 gol, 26 asistlik skor katkısı sağladı.
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