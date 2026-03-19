Liverpool'un Macar futbolcusu Dominik Szoboszlai, Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. Tottenham maçının ardından yaptığı sert eleştiriler hakkında konuşan 25 yaşındaki oyuncu, "Belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı." dedi. İlk maçın ardından Galatasaraylı oyuncuların sevincini kişisel algıladıklarını kaydeden Szoboszlai, "Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Galatasaray'ı 4 golle mağlup ederek çeyrek finale yükselen Liverpool'da Dominik Szoboszlai, karşılaşmanın ardından değerlendirmeler yaptı.

"BELKİ TAKIMI KIRMIŞ OLABİLİRİM AMA..."

Tottenham maçının ardından yaptığı "Böyle giderse Konferans Ligi'ne razı olmamız gerekecek" öz eleştirisi hakkında konuşan Szoboszlai, "Tottenham maçından sonra da söylemiştim; belki takımı kırmış olabilirim ama bence tam da buna ihtiyacımız vardı. Bu maçta her şeyi doğru bir şekilde ortaya koyduk. Taraftarların mutsuz olduğunu biliyorum ama eğer kendimizden memnun değilsek, asıl sorun budur. Tek istediğim takımın başarılı olması. Bunun için elimden geleni yapmak istiyorum." dedi.

"KİŞİSEL ALGILADIK"

İlk maçın ardından sarı kırmızılı oyuncuların kutlamasını kişisel algıladıklarını kaydeden Dominik Szoboszlai, "İlk maçın ardından röportaj yaparken kutlamaları duydum. Bunu biraz kişisel algıladım ve sanırım birkaçımız da öyle yaptı. Belki de niyetleri bu değildi ama bu bize itici güç verdi ve ilk saniyeden itibaren tamamen oyuna odaklandık." diye konuştu

