Lokantada kan akmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Bir taraftar tutuklandı
Süper Lig'de geçtiğimiz pazar günü oynanan Trabzonspor karşılaşmasını izlemek üzere bu şehre doğru yola çıkan Samsunspor taraftar grubu, Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada silahlı kavgaya karışmıştı. Karadeniz derbisi öncesi Ümit Çapkın isimli Samsunspor taraftarının hayatını kaybettiği kavganın görüntüleri çok konuşulmuştu. Günlerdir gündemden düşmeyen olayla ilgili bir Samsunspor taraftarının tutuklandığı ortaya çıktı.
Trabzonspor ile Samsunspor arasında 31 Ağustos'ta Trabzon'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için şehre giden konuk ekip taraftarları, Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada yemek molası verdi.
İşletme sahibi ile taraftarlar arasında çıkan tartışmabüyüdü ve bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybederken, işletme sahibi Emrah Tok tutuklandı. Ümit Çapkın'ın cenazesi memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedildi.
BİR TARAFTAR TUTUKLANDI
Lokantada çıkan kavgaya dair görüntülerde yer alan Samsunspor taraftarı B.Ö.'nün, Samsun'da Polis Karakolu'nda olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Olay sonrası SEBGİS ile Giresun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
YENİ TUTUKLAMALAR OLABİLİR
Öte yandan olayla ilgili görüntülerin incelemesinin sürdüğü, yeni tutuklamaların olabileceğiöğrenildi.