Lokantada kan akmıştı! Türkiye'nin konuştuğu olayda yeni gelişme: Bir taraftar tutuklandı

Trabzonspor ile Samsunspor arasında 31 Ağustos'ta Trabzon'da oynanan ve 1-1 sonuçlanan maç için şehre giden konuk ekip taraftarları, Giresun'un Tirebolu ilçesindeki bir lokantada yemek molası verdi.

İşletme sahibi ile taraftarlar arasında çıkan tartışmabüyüdü ve bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Samsunspor taraftarı Ümit Çapkın hayatını kaybederken, işletme sahibi Emrah Tok tutuklandı. Ümit Çapkın'ın cenazesi memleketi Samsun'un Çarşamba ilçesinde defnedildi.

B İ R TARAFTAR TUTUKLANDI

Lokantada çıkan kavgaya dair görüntülerde yer alan Samsunspor taraftarı B.Ö.'nün, Samsun'da Polis Karakolu'nda olayla ilgili ifadesine başvuruldu. Olay sonrası SEBGİS ile Giresun Cumhuriyet Savcılığı tarafından ifadesi alınan B.Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YEN İ TUTUKLAMALAR OLAB İ L İ R

Öte yandan olayla ilgili görüntülerin incelemesinin sürdüğü, yeni tutuklamaların olabileceğiöğrenildi.