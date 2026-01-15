Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren Lucas Torreira, Arjantin ekibi Boca Juniors'la ilgili dikkat çeken bir itirafta bulundu. 29 yaşındaki Uruguaylı yıldız, "Boca Juniors'ta oynamayı hayal ediyorum fakat benimle ilgilenmediler" dedi.

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, ülkesi Uruguay'da katıldığı bir radyoda; Türkiye günleri, Süper Lig'e gelişinde büyük etkisi olan Fernando Muslera, takım arkadaşı Mauro Icardi, Uruguay Milli Takımı ve transfer hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Lucas Torreira

"ONLAR OLMASAYDI BİRİNCİ LİGE ÇIKAMAZDIM"

Başarılı orta saha oyuncusunun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Wanderers'a (Montevideo) sonsuza kadar minnettar kalacağım. Onlar olmasaydı, asla birinci lige çıkamazdım. Avrupa ve milli takıma girmek hiç mümkün olmazdı."

SÜPER KUPA'DA FENERBAHÇE YENİLGİSİ

"Fenerbahçe ile finalde kaybettikten sonra benim için zor günler oldu. Galatasaray'a olan bağlılığım kadar bağlıysanız, bu tür yenilgiler çok acı verir. Böylesine büyük bir kulüpte olmak çok büyük bir sorumluluk. Her zaman önemli maçlar oynuyorsunuz. Ligde rekabet etmeye devam etmek ve Şampiyonlar Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçmek istiyoruz."

Süper Kupa'da Galatasaray'ı 2-0 yenen Fenerbahçe şampiyon oldu

"MUSLERA BENİM İÇİN BABA GİBİYDİ"

"Fernando Muslera'nın kulüpten ayrılması hepimizi üzdü ve bunu her gün hissediyoruz. Çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Benim için zor zamanlarda bana eşlik eden bir baba gibiydi."

Fernando Muslera

"GALATASARAY'DAN SONRA NACIONAL'DE OYNAMAK İSTİYORUM"

"Türkiye'de kariyerimin en önemli sözleşmesini imzaladım ve bu kulüp bana hayat verdi. O yüzden ben de kendimi bu kulüp için feda etmeliyim. İki yıllık sözleşmem daha var ve Galatasaray'a son güne kadar saygı duymakla yükümlüyüm. Daha sonra Nacional'de oynamak isterim."

BOCA JUNIORS SİTEMİ

"Hayallerimden biri Boca'da oynamak ama onlar benimle hiç ilgilenmediler. Benimle ilgilenmemeleri anlaşılabilir. Ben, beni isteyen yerlerde oynuyorum."

"ICARDİ HARİKA BİR ADAM"

"Icardi (Mauro) ile çok iyi bir ilişkim var. Hayatımın en zor anlarında bana yardım etti. Hem Türkiye'de hem de Arjantin'de çok şey yapıyor. Harika bir adam ve bazen başına gelenler beni üzüyor."

Mauro Icardi

"KANITLAMAM GEREKEN BİR ŞEY YOK"

"Milli takımda olmamak beni üzüyor. Orada olmayı çok istiyorum ama seviyemi korumaktan başka yapabileceğim pek bir şey yok. 29 yaşındayım ve Avrupa'da 500'den fazla maç oynadım, artık kanıtlamam gereken bir şey yok. Bir teknik direktör seni istemiyorsa, seni kadroya almaz."

Haberle İlgili Daha Fazlası