Galatasaray'ın sezon başında 30,7 milyon euro bonservis karşılığında Monaco'dan kadrosuna kattığı Wilfried Singo, performansıyla değil transfer haberleriyle adından söz ettiriyor. İtalyan devlerine önerildiği konuşulan 25 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu için Çizme'den doğrulama geldi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde Fransız kulübü Monaco'ya 30,7 milyon euro ödeyerek renklerine bağladığı Wilfried Singo, beklentilerin aksine düzenli forma şansı bulamadı. Sakatlıkları nedeniyle şu ana kadar 13 maç kaçıran Fildişi Sahilli oyuncuda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Başlık ResmiGalatasaray, Singo ile 5 yıllık sözleşme imzaladı

INTER HENÜZ DEĞERLENDİRMEDİ

İtalyan basını, aracı menajerlerin Singo'yu Inter ve Juventus'a önerdiğine yer vermişti. Sport Italia muhabiri Gianluigi Longari, 25 yaşındaki futbolcunun Inter'e önerildiğinin doğrulandığını yazdı. Serie A devinin, henüz bu öneriyi değerlendirmeye almadığı belirtildi.

PREMIER LİG'İN RADARINDA

Galatasaray'da iki defa sakatlık geçirmesinin etkisiyle Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 10 maçta 583 dakika sahada kala genç oyuncuya Premier Lig'den de ilgi olduğu aktarıldı..

Haberle İlgili Daha Fazlası