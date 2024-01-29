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    • Maç bitince toplantı yapılmıştı! Arda Güler ve Ancelotti'nin konuşmaları ortaya çıktı

    Las Palmas ile oynanan mücadelede ilk defa ligde oynama şansı elde eden Arda Güler, maç sonrası Carlo Ancelotti ile bir araya gelmişti. İkili arasında geçen konuşmanın detayları dikkat çekti.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Maç bitince toplantı yapılmıştı! Arda Güler ve Ancelotti&#039;nin konuşmaları ortaya çıktı
    Real Madrid, Arda Güler, Carlo Ancelotti, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İspanya La Liga'nın 23. haftasında Las Palmas'ı 2-1 yenen Real Madrid'de Arda Güler son dakikalarda oyuna girmişti.

    Daha önce Kral Kupası ve Süper Kupa maçlarında süre alan Türk yıldız, ilk defa lig karşılaşmasında süre aldı.

    Maç sonrası Carlo Ancelotti ile bir araya gelen Arda Güler'in oynatıldığı pozisyondan şikayetçi olduğu iddia edildi.

    Maç bitince toplantı yapılmıştı! Arda Güler ve Ancelotti'nin konuşmaları ortaya çıktı

    ARDA GÜLER SİTEM ETTİ

    Defensa Central'ın haberine göre Arda Güler, oynadığı pozisyonda rahat olmadığını Ancelotti'ye söyledi.

    Arda, Ancelotti'ye sadece Joselu'ya orta atmaya yönelik bir sistemde kendisini rahat hissetmediğini söyledi.

    Ancelotti ise Girona ile verilen şampiyonluk yarışında oyuna tam bağlılık isterken, form buldukça kendisine daha fazla süre vereceğini ifade etti.

    Arda Güler sezon başında Fenerbahçe'den 20 milyon euro + bonuslar şeklide transfer edilmişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Real MadridArda GülerCarlo Ancelotti
    Haberler > Spor > Maç bitince toplantı yapılmıştı! Arda Güler ve Ancelotti'nin konuşmaları ortaya çıktı
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