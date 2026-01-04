Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Premier Lig'in 20. haftasında Leeds United ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından geleceğine ilişkin açıklamalar yaptı.

Manchester United'ın Portekizli Teknik Direktörü Ruben Amorim, Leeds United maçının ardından istifa sorusuna cevap verdi.

İngiliz devinde beklentileri karşılayamayan Amorim, son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından artan eleştiriler hakkında konuştu.

"İSTİFA ETMEYECEĞİM"

Geleceğiyle ilgili çıkan tartışmalara net bir dille cevap veren Ruben Amorim, istifa etmeyi düşünmediğini kaydetti.

Kontrat süresince takımın başında olacağını söyleyen Amorim, "İstifa etmeyeceğim. Yerime başka biri gelene kadar işimi yapacağım. Kontratımın bitmesine 18 ay var. Sonra herkes yoluna devam edecek." şeklinde konuştu.

ZİRVENİN 17 PUAN GERİSİNDE

Ruben Amorim yönetiminde geride kalan 20 haftada 31 puan toplayan Manchester United, lider Arsenal'in 17 puan gerisinde beşinci sırada yer alıyor.

