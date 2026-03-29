Mane’den haber var! Senagalli yıldız Kartal için ilk adımı attı
Beşiktaş Sadio Mane transferini bir an önce bitirmek için temaslarını hızlandırdı.
Murad Tamer - Beşiktaş’ın eski yıldızı Demba Ba’nın olumlu referansının ardından Teknik Direktör Sergen Yalçın da devreye girdi. Demba Ba’nın vatandaşı Mane’ye Beşiktaş’ı anlattığı ve olumlu referans verdiği öğrenildi. Mane’nin, Demba Ba’nın sözleri üzerine Beşiktaş’la görüşmesi için menajerine yetki verdiği belirtildi.
GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME
Sergen Yalçın yılın transferi olmaya şimdiden aday isimle bir görüntülü görüşme gerçekleştirerek “Seni bu takımın lideri olarak görmek istiyorum. Şampiyonluk yolunda senin tecrübene ve enerjine ihtiyacım var” dediği ve gelmesini istediği belirtildi.
Bu görüşmenin ardından 33 yaşındaki Mane’nin, Avrupa’dan gelen diğer teklifleri bekletmeye aldığı ve Beşiktaş’ın sunduğu projeden ve kulüpteki atmosferden çok etkilendiği ifade edildi.