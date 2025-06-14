Marcao'nun eşi kansere yakalandı! O videoya destek yağdı

Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, kanser tedavisi gören eşi Pan Teixeira'nın saçlarını kestiği anı sosyal medya hesabından paylaştı. O videoya destek mesajı yağdı.

Galatasaray'dan 3 sezon önce Sevilla'ya transfer olan Marcao, eşi Pan Teixeira’nın kansere yakalandığını açıkladı. Brezilyalı stoper, eşinin saçlarını kestiği bir videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

DESTEK MESAJI YAĞDI

Marcao'nun bu paylaşımına takipçileri kayıtsız kalmadı. Taraflı tarafsız herkes, geçmiş olsun dileklerini iletti ve destek mesajı yazdı.

Tedavi süreciyle ilgili detaylar paylaşılmasa da, oyuncunun eşine verdiği destek sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.