Slovenya kulübü Maribor'u satma hazırlığı yaptığı haberleriyle gündeme gelen iş adamı Acun Ilıcalı, iddialara cevap verdi. Sosyal medyadan açıklama yapan Ilıcalı, 2 yıl önce büyük hedeflerle satın aldığı Slovenya ekibiyle ilgili hedefini açıkladı.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Maribor'da beklenen başarıların gelmemesi, kulübün geleceği hakkında soru işaretleri oluşturuyor. Çok sayıda transfere rağmen Slovenya ekibi, üst üste 2 yılı kupasız kapattı. Bu sezon da lig şampiyonluğu Celje'ye kaptırılmak üzere. Söz konusu tabloda Ilıcalı’nın kulüpteki geleceği tartışılmaya başlandı.

Sloven basını; potansiyel yatırımcıların Maribor'un durumunu değerlendirmeye aldığı, Acun Ilıcalı'nın da belirli bir fiyata kulübü teslim etmeye hazır olduğu iddiasında bulundu. 56 yaşındaki iş adamından çok konuşulan haberlere yönelik ilk açıklama geldi.

"MARIBOR ŞAMPİYONLUK KAZANMAK İÇİN VAR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili Maribor taraftarları, kulübü satmak için müzakere halinde olduğumuzu öne süren haberler gerçeği yansıtmıyor. Tamamen takımımıza ve misyonumuza odaklanmış durumdayız. Kalan maçlar için her gün hazırlık yaparken, aynı zamanda gelecek sezonlarda daha güçlü bir Maribor'un temellerini atmak için de çalışıyoruz. Maribor burada ikinci olmak için değil şampiyonluklar ve birçok kupa kazanmak için var. Ülkenin en büyük kulübü olmak doğal olarak medya ilgisi ve eleştirileri beraberinde getiriyor, ancak biz bunu motivasyona dönüştürüyoruz. En önemli şey sizin desteğinizdir ve birlikte önümüzdeki zorlukların üstesinden geleceğiz; her zamankinden daha güçlü ve daha birlik olarak. Saygılarımla."

Haberle İlgili Daha Fazlası