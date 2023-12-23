Marmara derbisinde 3 puan Tatangalar'ın! Sakaryaspor - Kocaelispor (3-1 Maç Sonucu)

23 Aralık 2023 21:34 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 22:40

Sakaryaspor Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti.

SAKARYA GÖZÜNÜ ZİRVEYE DİKTİ

Sakaryaspor'da teknik sorumlu Turgay Karslı, ligin sonunda kendilerini zirvede görmek istediklerini söyledi.

Karslı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, devre arasında takıma katılacaklarla birlikte bir kamp süreci geçireceklerini kaydetti.

Ligde istedikleri yere yaklaştıklarını belirten Karslı, devre arasında katkı sağlayacak oyuncularla lig sonunun iyi olacağını ifade etti.

"Ligin sonunda kendimizi zirvede görmek istiyoruz. En zirvedeki takımla olan puan aralığımıza gerçekçi yaklaşmak lazım." diyen Karslı, "İki ya da üçteki pozisyonlarımız da nerede olacak, orayı nasıl değerlendireceğimiz önemli. Gidebileceğimiz en son limite kadar gideceğiz, en yukarıda rakip puan kaybettikçe biz aradaki o puanı kapatmaya çalışacağız. Diğer türlü matematiksel hesaplar artık zihnimizin dışında. İyi oyun oynayalım. Hatırlanabilecek skorlar olsun, bir anı bırakılsın, bir şampiyonluk daha yaşansın." ifadelerini kulandı.

ERTUĞRUL SAĞLAM RAHATSIZLANDI

Kocaelispor yardımcı antrenörü Mutlu Dervişoğlu da teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın tansiyon rahatsızlığından dolayı toplantıya katılamadığını belirterek, Sakarya deplasmanına gelirken ligde ikinci sırada yer aldıklarını anımsatarak, devre arasına giderken konumlarını korumak istediklerini söyledi.

Takımın karşısında ezeli bir rakip olduğunu ifade eden Dervişoğlu, rekabetin öneminin farkında olduklarını, istedikleri bir skorla sahadan ayrılma amacıyla sahaya çıktıklarını aktardı.

Stat: Yeni Sakarya Atatürk

Hakemler: Gürcan Hasova, Baran Eraslan, Seyfettin Ünal

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Ali Ülgen, Kasongo (Dk. 74 Dino), Bülent Uzun, Sinan Kurt (Dk.46 Rotman), Donkor, Murat Cem Akpınar (Dk. 89 Mikail Okyar), Hasan Kılıç, Roshi, Del Valle (Dk. 83 Burak Süleyman), Erdi Dikmen

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Emir Ortakaya, Cem Ekinci (Dk. 83 Atabey Çiçek), Yusuf Cihat Çelik (Dk. 73 Beridze), Candeias, Atila Turan, Fofana (Dk. 66 Mert Çölgeçen), Yusuf Abdioğlu, Barış Alıcı (Dk. 66 Yusuf Emre Gültekin), Oğuz Ceylan, Souza

Goller: Dk. 40 Del Valle, Dk. 68 Ali Ülgen, Dk. 81 Dino (Sakaryaspor), Dk. 31 Cem Ekinci (Kocaelispor)

Sarı kartlar: Dk. 82 Cihan Topaloğlu, Dk. 84 Roshi (Sakaryaspor), Dk. 60 Emir Ortakaya, Dk. 82 Mert Çölgeçen (Kocaelispor)