Hakan Bilal Kutlualp kararını açıkladı: Başkan seçilirse Tedesco ile devam edecek mi? 

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da; Ali Koç, Hakan Bilal Kutlualp ve Sadettin Saran, başkanlık için yarışacak. Kutlualp, kongre üyeleri tarafından seçilmesi halinde, yeni teknik direktör Domenico Tedesco'nun göreve devam edip etmeyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpte başkan adayı olan eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp, Jose Mourinho le yollar ayrıldıktan sonra 2 yıllık sözleşme imzalanan Domenico Tedesco ile ilgili kararını açıkladı.

"SAHİP ÇIKACAĞIM"

A Spor'a konuşan Kutlualp, "Başkan seçilirseniz Tedesco ile devam edecek misiniz?" sorusu üzerine 40 yaşındaki İtalyan çalıştırıcıya destek verdi.

Son olarak Belçika Milli Takımı'nda görev yapan Tedesco hakkında Hakan Bilal Kutlualp, "Tedesco'nun başarabileceğine inanıyorum çünkü Alman ekolünden gelen bir teknik direktör. Başkan 7 yıl sonra 'Biz de Alman ekolünde karar kıldık' diyor ki ben 20 yıldır buna inanan bir insanım. Tedesco'ya yönetim anlamında sahip çıkacağım. Buraya yeni gelmiş bir isim. Bir teknik direktör kendini yalnız hissedemez, hissederse başarılı olamaz" şeklinde konuştu.

Fenerbahçe başkan adayı, "Yönetimin her zaman soruları olmalı. İyi bir galibiyetten sonra 'Hocam nasıl başardık bunu anlat' gibi, adam da bundan bir haz duysun. Kötü bir sonuç varsa da gelip 'Şundan şundan kaybettik' diye brifing vermeli. Christoph Daum zamanında sonuç kötüyse adam gelip bunu bize anlatırdı" ifadelerini kullandı.

