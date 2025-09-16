MHK açıkladı: Fenerbahçe - Antalyaspor maçının hakemi belli oldu

Süper Lig'de 17 Eylül Salı günü oynanacak 3 erteleme maçını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre; Avrupa maçları dolayısıyla ligde ertelenen karşılaşmalarda düdük çalacak hakemler şöyle:

1'inci Hafta

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-RAMS Başakşehir: Ali Yılmaz

20.00 Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor: Cihan Aydın

3'üncü Hafta

20.00 Samsunspor-Kasımpaşa: Ali Şansalan