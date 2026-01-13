SPOR SERVİSİ
Mauro Icardi'nin gol sevinci mahkemelik: Galatasaray'a tazminat davası açıldı
Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Mauro Icardi, bu defa 'yeni kontrat' tartışmaları ve saha için performansıyla değil, Ekim 2023'te Manchester United'a karşı deplasmanda zafer kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinçle gündeme geldi.
Mauro Icardi'nin Galatasaray formasıyla attığı golün fotoğrafı yüzünden fotoğrafçı Tolga Ovalı, Galatasaray kulübüne tazminat davası açtı.
- Fotoğrafçı Tolga Ovalı, Icardi'nin gol sevinci fotoğrafının kendisine ait olduğunu iddia ediyor.
- Fotoğrafın izinsiz kullanıldığını ve bu sayede tişört, anahtar, kart gibi ürünlerin çıkarılıp zarara uğradığını savunuyor.
- Ovalı, İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunarak 500 bin TL tazminat talep etti.
- Davaya cevap verilecek ve önümüzdeki günlerde görülecek.
Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yendiği karşılaşmanın 81'inci dakikasında fileleri havalandıran Mauro Icardi'nin gol sevinci mahkemelik oldu.
Sabah'ta yer alan habere göre; fotoğrafçı Tolga Ovalı, Arjantinli futbolcunun sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirtti. Galatasaray'ın fotoğrafı izinsiz kullandığı iddia eden Ovalı; tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkarılarak zarara uğratıldığını savundu.
500 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ
İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunan fotoğrafçı Tolga Ovalı, Galatasaray Kulübü'nden 500 bin TL tazminat talep etti. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.
