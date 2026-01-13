Galatasaray'da 4'üncü sezonunu geçiren ve sözleşmesi 30 Haziran 2026'da bitecek olan Mauro Icardi, bu defa 'yeni kontrat' tartışmaları ve saha için performansıyla değil, Ekim 2023'te Manchester United'a karşı deplasmanda zafer kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında attığı gol sonrası yaptığı sevinçle gündeme geldi.

Galatasaray'ın 2023-2024 sezonunda Şampiyonlar Ligi A Grubu ikinci haftasında İngiliz devi Manchester United'ı 3-2 yendiği karşılaşmanın 81'inci dakikasında fileleri havalandıran Mauro Icardi'nin gol sevinci mahkemelik oldu.

Galatasaray, Old Trafford'da karşılaştığı Manchester United'ı iki kez geriye düşmesine rağmen 3-2 yenmişti

Sabah'ta yer alan habere göre; fotoğrafçı Tolga Ovalı, Arjantinli futbolcunun sevinç fotoğrafının kendisine ait olduğunu belirtti. Galatasaray'ın fotoğrafı izinsiz kullandığı iddia eden Ovalı; tişört, anahtar, kart gibi ürünler çıkarılarak zarara uğratıldığını savundu.

Mauro Icardi, galibiyeti getiren golü sonrası büyük sevinç yaşamıştı

500 BİN TL TAZMİNAT TALEBİ

İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne dilekçesini sunan fotoğrafçı Tolga Ovalı, Galatasaray Kulübü'nden 500 bin TL tazminat talep etti. Mahkeme, önümüzdeki günlerde görülecek.

